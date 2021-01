Piano pandemico 2021 | è polemica sulla bozza | «Se le risorse sono scarse | scegliere chi curare»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 12 gennaio 2021) Redatto e rivisto dopo anni di ritardo e mesi di polemiche ed inchieste, il/23 è già finito nella bufera: ladel documento che dovrebbe fornire le linee guida sul da farsi in caso di nuove possibili pandemie presenta punti di scontro non indifferenti. Nelle 140 pagine si definiscono le strategie operative da mettere in campo in caso di necessità: garantire mascherine e dispositivi di protezione, effettuare esercitazioni, elaborare la catena di comando ma anche provvedere a “piattaforme” per il rapido sviluppo di farmaci antivirali, antinfluenzali e vaccini pandemici contro virus influenzali aviari che si dimostrino in grado di passare all’uomo. Previste anche misure di prevenzione e azioni di monitoraggio dell’attuazione delstesso. Leggi anche >> ...