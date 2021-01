‘Pezzo di cuore’ | Emma e Alessandra Amoroso | “Aspettavamo di cantare insieme da sempre”

Leggi su dire

(Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA – Un dialogo tra due amiche, una canzone universale sull’imparare ad amare e amarsi, un singolo per iniziare a ripartire dopo un anno nero per lo spettacolo. È questo ‘Pezzo di cuore‘, il primo brano congiunto di Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Amiche da sempre, origini salentine e un talent in comune – Amici di Maria De Filippi – Emma e Alessandra si cimentano in un duetto che i fan di entrambe hanno atteso da sempre. Un desiderio che era anche quello delle due artiste, come hanno spiegato loro stesse presentando il brano ai giornalisti su Zoom. “Era una volontà che avevamo già espresso entrambe”, ha raccontato Alessandra parlando di una grande emozione nell’entrare finalmente in studio con la collega. L’idea di ‘Pezzo di cuore‘ nasce proprio dal giudice di X-Factor durante l’ultima edizione del programma, come un piccolo segreto tenuto racchiuso tra le mura dello studio fino all’ultimo. Nello specifico quello di Dario Faini, Dardust, che ha prodotto e scritto il brano con Davide Petrella.