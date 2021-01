(Di martedì 12 gennaio 2021)sonodal 4 gennaio e gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: si scava anche nell'area dell'hotel "Eberle", colpito da una frana

zazoomblog : Peter Neumair e Laura Perselli scomparsi da Bolzano- I vicini: Vicenda inspiegabile - #Peter #Neumair #Laura… - lavocedelne : Coppia scomparsa a Bolzano, ricerche ancora senza esito a Bolzano e Trento - SaltoBz : Il punto sulla scomparsa dei coniugi Peter Neumair e Laura Perselli: - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Si allarga il cerchio delle ricerche della coppia di #Bolzano #scomparsa dal 4 gennaio. Del caso si sta occupando anche… - fasbej : ?? CONIUGI SCOMPARSI: RICERCHE IN TRENTINO Sono proseguite oggi lungo il fiume #Adige dalla Piana #Rotaliana ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Peter Neumair

Sul caso di Peter Neumair e Laura Perselli gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: si scava anche nell'area dell'hotel "Eberle", colpito da una frana ...Bolzano/Trento – Ad una settimana dalla loro scomparsa non c’è ancora traccia di Peter Neumair e Laura Perselli. Le ricerche dei due insegnati bolzanini in pensione di 63 di 68 anni si sono concentrat ...