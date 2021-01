"Perché non è un'emergenza". Covid in Lombardia, bomba di Zangrillo: "Come stanno le cose" (Di martedì 12 gennaio 2021) La Lombardia galoppa verso una nuova zona rossa, verso una nuova ulteriore stretta per coronavirus: lo ha confermato anche Attilio Fontana. emergenza, insomma. Ma non per Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva e rianimazione del San Raffaele di Milano, che torna a far discutere per alcune sue affermazioni: "Al San Raffaele quattro pazienti al giorno, non è emergenza", ha affermato. E ancora: "Le strutture sanitarie della mia regione non sono in sofferenza. Dal 22 dicembre nel mio ospedale ricoveriamo una media di quattro pazienti Covid al giorno. I medici sul territorio fanno la loro parte e purtroppo continuano a morire molte persone indipendentemente dall'infezione virale", ha rimarcato Zangrillo. E ancora, il medico ha aggiunto che "un elevato numero di contagi non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Lagaloppa verso una nuova zona rossa, verso una nuova ulteriore stretta per coronavirus: lo ha confermato anche Attilio Fontana., insomma. Ma non per Alberto, primario di terapia intensiva e rianimazione del San Raffaele di Milano, che torna a far discutere per alcune sue affermazioni: "Al San Raffaele quattro pazienti al giorno, non è", ha affermato. E ancora: "Le strutture sanitarie della mia regione non sono in sofferenza. Dal 22 dicembre nel mio ospedale ricoveriamo una media di quattro paziential giorno. I medici sul territorio fanno la loro parte e purtroppo continuano a morire molte persone indipendentemente dall'infezione virale", ha rimarcato. E ancora, il medico ha aggiunto che "un elevato numero di contagi non ...

