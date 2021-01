Perché nessuno indossa la mascherina a “C’è posta per te”? Interviene Maria De Filippi (Di martedì 12 gennaio 2021) Quel che fino a poco tempo fa era normale diventa quasi ‘condannabile’ in tempi di coronavirus. La messa in onda della prima puntata di C’è posta per te, trasmessa sabato 9 gennaio 2021, ha fatto balzare agli occhi del pubblico un’osservazione inevitabile: Perché nessuno indossava la mascherina? Né la platea presente in studio, né i protagonisti delle storie, tanto meno i postini: nessuno dei presenti portava i dispositivi di protezione tanto raccomandati dall’inizio della pandemia. La domanda, posta da più parti, ha trovato spiegazione nelle parole della stessa De Filippi. Leggi anche >> “C’è posta per te”, Sabrina Ferilli spiazza la De Filippi: «Sei ‘na str*** Marì» “C’è posta per te” pubblico ... Leggi su urbanpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Quel che fino a poco tempo fa era normale diventa quasi ‘condannabile’ in tempi di coronavirus. La messa in onda della prima puntata di C’èper te, trasmessa sabato 9 gennaio 2021, ha fatto balzare agli occhi del pubblico un’osservazione inevitabile:va la? Né la platea presente in studio, né i protagonisti delle storie, tanto meno i postini:dei presenti portava i dispositivi di protezione tanto raccomandati dall’inizio della pandemia. La domanda,da più parti, ha trovato spiegazione nelle parole della stessa De. Leggi anche >> “C’èper te”, Sabrina Ferilli spiazza la De: «Sei ‘na str*** Marì» “C’èper te” pubblico ...

riotta : Parlato oggi per lavoro con ministri di vari partiti, giornalisti, leader, consiglieri: in sintesi, nessuno (ripeto… - troisi_licia : Spero che dopo stasera nessuno riattacchi con quella vaccata dell’all lives matter, perché fossero stati neri li av… - AnnaSerturini : Abbiamo giocato con il cuore lottando su ogni pallone a testa alta. Usciamo sconfitte tra sfortuna e pochi errori c… - centroasociale : @pioveblu Non ci sono litigi soprattutto perché i film non li ha visti praticamente nessuno ?????? - vipponis : RT @frasimaidette: comunque diciamocelo chiaro e tondo, nessuno capisce Dayane quanto Rosalinda e soprattutto secondo me nessuno l’ha mai a… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché nessuno Roma, caso Vannini, la mamma di Marco: «Non perdono Ciontoli» Il Messaggero