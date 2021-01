Perché il post Merkel conta anche per Ue e Italia. Il report Cer (Di martedì 12 gennaio 2021) Guardando al parteitag dell’Unione cristiano-democratico (Cdu) che si terrà online nel fine settimana per il rinnovo della segreteria, emergono tre interrogativi. Il primo: chi succederà ad Annegret Kramp-Karrenbauer, ministro della Difesa, dopo il suo passo indietro di un anno fa? Il secondo: il vincitore si troverà — a differenza di AKK — a suo agio a raccogliere l’eredità della cancelliera Angela Merkel? Infatti, è probabile che il prossimo leader della Cdu sia anche il candidato della coalizione Cdu-Csu alle prossime elezioni di settembre. Il terzo: la Cdu è riuscita a regge l’urto soltanto grazie a un collante chiamato Merkel? LA PIÙ AMATA DAI TEDESCHI L’indice di approvazione della cancelliera Merkel è ancora all’84% dopo quasi 16 anni al potere, “in parte Perché la pandemia ha riaffermato la sua ... Leggi su formiche (Di martedì 12 gennaio 2021) Guardando al parteitag dell’Unione cristiano-democratico (Cdu) che si terrà online nel fine settimana per il rinnovo della segreteria, emergono tre interrogativi. Il primo: chi succederà ad Annegret Kramp-Karrenbauer, ministro della Difesa, dopo il suo passo indietro di un anno fa? Il secondo: il vincitore si troverà — a differenza di AKK — a suo agio a raccogliere l’eredità della cancelliera Angela? Infatti, è probabile che il prossimo leader della Cdu siail candidato della coalizione Cdu-Csu alle prossime elezioni di settembre. Il terzo: la Cdu è riuscita a regge l’urto soltanto grazie a un collante chiamato? LA PIÙ AMATA DAI TEDESCHI L’indice di approvazione della cancellieraè ancora all’84% dopo quasi 16 anni al potere, “in partela pandemia ha riaffermato la sua ...

