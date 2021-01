«Per denigrare Napoli, Cruciani fa un uso improprio del dramma del popolo palestinese» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Ambasciata palestinese replica alle dichiarazioni (se così possiamo chiamarle) di Cruciani a La Zanzara (“Piuttosto che fare quel mestiere a Napoli andrei a sparare ai palestinesi col Mossad”). Ecco il comunicato: L’Ambasciata di Palestina in Italia condanna vivamente l’uso improprio della situazione drammatica in cui vive il popolo palestinese, fatto dal giornalista Giuseppe Cruciani nel corso della trasmissione radiofonica La Zanzara dell’8 gennaio. Con l’intento di denigrare Napoli e tutto il popolo napoletano, a cui va la nostra solidarietà, il conduttore si permette di paragonare le condizioni delle forze di occupazione israeliane in Palestina con quelle di un rider che lavora a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Ambasciatareplica alle dichiarazioni (se così possiamo chiamarle) dia La Zanzara (“Piuttosto che fare quel mestiere aandrei a sparare ai palestinesi col Mossad”). Ecco il comunicato: L’Ambasciata di Palestina in Italia condanna vivamente l’usodella situazionetica in cui vive il, fatto dal giornalista Giuseppenel corso della trasmissione radiofonica La Zanzara dell’8 gennaio. Con l’intento die tutto ilnapoletano, a cui va la nostra solidarietà, il conduttore si permette di paragonare le condizioni delle forze di occupazione israeliane in Palestina con quelle di un rider che lavora a ...

napolista : «Per denigrare Napoli, Cruciani fa un uso improprio del dramma del popolo palestinese» L’Ambasciata palestinese: «… - flavia18626317 : @chloe06330498 Leggo questi post e penso... quanto è triste la gente, se per sentirti completa devi denigrare color… - imperialinter : Il Milan twitter mi aveva assicurato che postare foto private per denigrare una persona sia riprovevole, mi sarò sb… - sandro_lucky : @InMonsterland Ho imparato che ci sono medici che se ne fregano dei pazienti e lo fanno solo per soldi, soprattuto… - Italiantifa : @Giorgiolaporta @PSenaldi Cosa intendi per stampa? insultare?denigrare? incitare all'odio razziale? settembre 2017,… -

Ultime Notizie dalla rete : Per denigrare «Per denigrare Napoli, Cruciani fa un uso improprio del dramma del popolo palestinese» - ilNapolista ilnapolista VivoPerLei, un blogger della Juve va controcorrente: 'Mi schiero contro chi denigra mister Gattuso'

La rivalità fra i tifosi di Juve e Napoli è sempre molto accesa (e continuerà a salire di tono dopo la prossima Supercoppa italiana...), ma ...

GfVip, Signorini si scusa per la rissa Elia-De Grenet. Ma un particolare non sfugge ai social

Al GFVIP, le scuse pubbliche di Alfonso Signorini per il violento scontro di una settimana fa tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Ma un ...

La rivalità fra i tifosi di Juve e Napoli è sempre molto accesa (e continuerà a salire di tono dopo la prossima Supercoppa italiana...), ma ...Al GFVIP, le scuse pubbliche di Alfonso Signorini per il violento scontro di una settimana fa tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Ma un ...