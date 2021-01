Pensioni più leggere nel 2021 | chi perde fino a 170 euro

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 gennaio 2021) Brutte notizie per i pensionati. Da quest’anno ci sarà una riduzione dell’assegno, a causa dell’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. Secondo i calcoli della Uil, sirannoa 170all’anno per lepiù alte., tagli sul calcolo contributivo La decurtazione dell’importo mensile riguarderà i lavoratori che accedono al trattamento previdenziale sulla scorta del solo calcolo contributivo. Per chi va in pensione con il sistema misto (ovvero coloro che avevano meno di 18 anni di contributi alla fine del 1995) il taglio è più ridotto perché ci sarà una parte della pensione calcolata con il sistema retributivo. L’ammontare dell’assegno previdenziale di alcuni contribuenti cambia in riferimento ai coefficienti di ...