Pedopornografia | la chat degli orrori gestita da minori tra i 14 e i 17 anni | indagati 12 ragazzini

(Di martedì 12 gennaio 2021) Un gruppo di ragazzi minorenni, tra i 14 e i 17, residenti in varie regioni italiane, avevano creato un gruppo social su Whatsapp per scambiare foto e filmati pedopornografici. Immagini terribili con bambini costretti a subire sevizie e violenze sessuali. Al tempo stesso nellasi scambiavano messaggi di istigazione all’odio razziale, con scritti e foto inneggiati al nazismo e al terrorismo islamista. Per questo la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze, sotto la guida del procuratore Antonio Sangermano, ha indagato 12 giovanissimi. Piccoli mostri Nei loro confronti sono scattate le perquisizioni eseguite dai comandanti delegati dei carabinieri in Piemonte, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Basilicata. Molto il materiale informatico sequestrato ai, a partire dai loro cellulari. ...