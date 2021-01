Pattinaggio artistico, prosegue il lavoro in vista dei Mondiali. Gli organizzatori: “Al momento nessuna minaccia di cancellazione” (Di martedì 12 gennaio 2021) È fortissima l’apprensione da parte di pubblico e addetti ai lavori del Pattinaggio artistico in vista dei Campionati Mondiali 2021 di Stoccolma, rassegna pianificata all’Ericssoon Globe Arena dal 22 al 28 marzo in forte bilico considerato l’inarrestabile protrarsi dell’emergenza sanitaria. Una poderosa ventata di pessimismo è arrivata pochi giorni fa dopo la decisione della Federazione Svedese di cancellare tutti gli eventi locali della stagione 2020-2021. Una notizia che, in pochi istanti, ha fatto per ovvi motivi il giro del mondo. Intercettata dai microfoni di RBCSports la Presidentessa del comitato organizzatore Ulrika Molin ha però voluto sottolineare la mancanza di connessione tra le Competizioni all’interno della Svezia e la rassegna iridata, il cui allestimento procede incessantemente da mesi: “La Swedish ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) È fortissima l’apprensione da parte di pubblico e addetti ai lavori delindei Campionati2021 di Stoccolma, rassegna pianificata all’Ericssoon Globe Arena dal 22 al 28 marzo in forte bilico considerato l’inarrestabile protrarsi dell’emergenza sanitaria. Una poderosa ventata di pessimismo è arrivata pochi giorni fa dopo la decisione della Federazione Svedese di cancellare tutti gli eventi locali della stagione 2020-2021. Una notizia che, in pochi istanti, ha fatto per ovvi motivi il giro del mondo. Intercettata dai microfoni di RBCSports la Presidentessa del comitato organizzatore Ulrika Molin ha però voluto sottolineare la mancanza di connessione tra le Competizioni all’interno della Svezia e la rassegna iridata, il cui allestimento procede incessantemente da mesi: “La Swedish ...

