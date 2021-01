‘Patentino’ da vaccino, Gagliano: “Se solo in Campania è ostacolo per turismo” (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Il Presidente provinciale di Confcommercio e Federalberghi Giuseppe Gagliano, nell’accogliere con favore la risalita dell’indice di fiducia dei viaggiatori, critica la eventuale introduzione del ‘patentino di libera circolazione’. Afferma: “Auspichiamo che il rilascio di eventuali attestazioni per la libera circolazione nei luoghi aperti al pubblico sia affrontato non dalle singole Regioni ma a livello europeo, definendo per primi gli aspetti che dovranno essere uguali per tutti. Non conoscere le ‘regole del gioco’ espone il fianco ad una moltitudine di possibili riflessioni: cosa accade alle fasce di popolazione destinate a vaccinarsi per ultime? Potranno questi cittadini andare al bar, a visitare un museo o pernottare in albergo?Se poi l’attestazione di avvenuta vaccinazione restasse una esclusiva della Regione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Il Presidente provinciale di Confcommercio e Federalberghi Giuseppe, nell’accogliere con favore la risalita dell’indice di fiducia dei viaggiatori, critica la eventuale introduzione del ‘patentino di libera circolazione’. Afferma: “Auspichiamo che il rilascio di eventuali attestazioni per la libera circolazione nei luoghi aperti al pubblico sia affrontato non dalle singole Regioni ma a livello europeo, definendo per primi gli aspetti che dovranno essere uguali per tutti. Non conoscere le ‘regole del gioco’ espone il fianco ad una moltitudine di possibili riflessioni: cosa accade alle fasce di popolazione destinate a vaccinarsi per ultime? Potranno questi cittadini andare al bar, a visitare un museo o pernottare in albergo?Se poi l’attestazione di avvenuta vaccinazione restasse una esclusiva della Regione ...

