Partita Iva, cos’è il bonus ISCRO: come si ottiene e a quanto ammonta (Di martedì 12 gennaio 2021) Chi è dotato di Partita Iva può avanzare domanda per ottenere il sussidio ISCRO dall’INPS, se dotato dei necessari requisiti richiesti. I lavoratori autonomi dotati di Partita Iva possono fare affidamento, in alcuni casi, sull‘ISCRO. Tale acronimo sta per ‘indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, prevista dall’Inps. Leggi anche –> Nuovo Dpcm, scatta dal L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 12 gennaio 2021) Chi è dotato diIva può avanzare domanda per ottenere il sussidiodall’INPS, se dotato dei necessari requisiti richiesti. I lavoratori autonomi dotati diIva possono fare affidamento, in alcuni casi, sull‘. Tale acronimo sta per ‘indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, prevista dall’Inps. Leggi anche –> Nuovo Dpcm, scatta dal L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

gualtierieurope : Eseguiti tutti i bonifici dei ristori del #DecretoNatale: oltre 628 MLN sui conti correnti dei titolari di partita… - contincloud : Vuoi aprire la partita Iva come Influencer? - FuoriDaiGiochi : @nonfaretardi Non mi sto lamentando ma lavoro nel settore moda sono un artigiano ed ho la partita IVA vedi tu... ;)) - sergio28304527 : @Capezzone .. sono titolare di partita Iva dal 1990 con sede legale (solo amministrativa) in basilicata e con sede… - marcoalparone : RT @RegLombardia: #SìLombardia #Covid19 Oggi al via la terza e ultima finestra dell’avviso 2 di “Sì! Lombardia”, il contributo a fondo perd… -