Parte sperimentazione passaporto sanitario per vaccinati contro Covid in Gran Bretagna (Di martedì 12 gennaio 2021) A migliaia di cittadini britannici che hanno ricevuto il vaccino contro il Coronavirus verrà presto offerto sotto forma di un’app, un passaporto sanitario, che potrà essere utilizzato come attestazione digitale dell’avvenuta vaccinazione. Lo rivela il Telegraph, spiegando che l’iniziativa verrà lanciata in via sperimentale già nel mese di gennaio. L’idea elle aziende iProov e Mvine Il passaporto sanitario, creato dalle aziende iProov e Mvine, specializzate rispettivamente in biometrica e in sicurezza informatica, prevede una fase di rtdaggio, che verrà condotta sotto la supervisione della autorità sanitarie e locali, e sarà completata entro marzo. Non sarebbero ancora state decise le città o le regioni nelle quali prenderà via il test. Una volta a regime, il passaporto ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 gennaio 2021) A migliaia di cittadini britannici che hanno ricevuto il vaccinoil Coronavirus verrà presto offerto sotto forma di un’app, un, che potrà essere utilizzato come attestazione digitale dell’avvenuta vaccinazione. Lo rivela il Telegraph, spiegando che l’iniziativa verrà lanciata in via sperimentale già nel mese di gennaio. L’idea elle aziende iProov e Mvine Il, creato dalle aziende iProov e Mvine, specializzate rispettivamente in biometrica e in sicurezza informatica, prevede una fase di rtdaggio, che verrà condotta sotto la supervisione della autorità sanitarie e locali, e sarà completata entro marzo. Non sarebbero ancora state decise le città o le regioni nelle quali prenderà via il test. Una volta a regime, il...

Giuliano__Volpe : Parte la sperimentazione dei 'policlinici del patrimonio culturale', accordo tra @_MiBACT @dariofrance e Ministero… - supercap81 : @PietroDeidda5 @InnesaG @LucaRic21703581 @MoriMrc Sì, è così. Ha passato 3 fasi di sperimentazione clinica ed è già… - GiusPecoraro : RT @Corriere: Acciaio «green» grazie all’idrogeno: via alla sperimentazione in Italia. Ecco come sarà - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Acciaio «green» grazie all’idrogeno: via alla sperimentazione in Italia. Ecco come sarà - CarpaneseSilva1 : RT @Italia_Notizie: In Italia arriva l’acciaio «green» con l’idrogeno: parte la sperimentazione -