Parla l’altro figlio di Zenga: “L’ho cercato spesso, per ora mi sono arreso. Mi ha anche…” (Di martedì 12 gennaio 2021) Continuano a tenere banco in tv le vicende familiari relative a Walter Zenga e ai figli Andrea e Nicolò. Dopo che Andrea, concorrente del Grande Fratello Vip, ne ha Parlato nella Casa in confidenza con i suoi compagni di reality l'ex portiere ha anche avuto una reazione forte di disappunto, condivisa sui social.caption id="attachment 108583" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionA Domenica Live è intervenuto oggi anche Nicolò Zenga, il fratello maggiore di Andrea, che ha voluto dare la sua versione dei fatti. “Andrea ha deciso che non aveva bisogno di una figura paterna vista la sua assenza. Io invece L’ho cercato spesso ma ho sempre avuto l’impressione che non fossi tanto benvoluto. Per ora mi sono arreso ma la vita è lunga. Mai dire mai. ... Leggi su golssip (Di martedì 12 gennaio 2021) Continuano a tenere banco in tv le vicende familiari relative a Waltere ai figli Andrea e Nicolò. Dopo che Andrea, concorrente del Grande Fratello Vip, ne hato nella Casa in confidenza con i suoi compagni di reality l'ex portiere ha anche avuto una reazione forte di disappunto, condivisa sui social.caption id="attachment 108583" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionA Domenica Live è intervenuto oggi anche Nicolò, il fratello maggiore di Andrea, che ha voluto dare la sua versione dei fatti. “Andrea ha deciso che non aveva bisogno di una figura paterna vista la sua assenza. Io invecema ho sempre avuto l’impressione che non fossi tanto benvoluto. Per ora mima la vita è lunga. Mai dire mai. ...

carloponzano : @isearchwithbing @BlondMan68 @stormuponus @myrtamerlino L'ignoranza è senz'altro tua in quanto si parla di virus ba… - Tiziana95181134 : @MariaCr05574081 @IsaCanDem Per me un grande gossipparo, lui è l'altro suo amico, senza parlare poi del parucchiere… - vee_newss : Tra l’altro Cecilia una contraddizione vivente: -da ieri sera che ripete le non le interessa della nomination ma no… - Elix98754067 : RT @santillana63: @InMonsterland preferivi la ruota della fortuna? vorrei solo farti notare che se parli di chi penso io (Casalino che tra… - M_windu_ : @Einhell79 @borghi_claudio @donatellabc Ma secondo me non è questo il problema dell'immobile. E raccontare che l'Eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Parla l’altro Bruno Editore lancia Giovanni Amoroso e Luigi Lucci, Genitori Insegnanti Leader: il Bestseller per le future Fortune Italia