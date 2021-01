Papa Francesco, la storica decisione: anche le donne il ministero del lettorato e accolitato (Di martedì 12 gennaio 2021) Papa Francesco Covid, Papa Francesco non celebrerà i battesimi domenica 10 Gennaio prosegue la sua opera di rinnovamento all’interno della Chiesa. Nella giornata odierna, infatti Papa Bergoglio ha ufficializzato la sua decisione di affidare anche alle donne il ministero del lettorato e dell’accolitato. Significato dei due ministeri Esattamente di cosa si tratta? Riportiamo le definizioni dei due ministeri che offre il vocabolario Treccani: lettorato: “Nella Chiesa cattolica, prima della riforma liturgica, il secondo dei quattro ordini minori, cioè l’ufficio del «lettore», cui spettava, nei primi secoli del cristianesimo, la lettura dei libri sacri, compreso il Vangelo, nelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021)Covid,non celebrerà i battesimi domenica 10 Gennaio prosegue la sua opera di rinnovamento all’interno della Chiesa. Nella giornata odierna, infattiBergoglio ha ufficializzato la suadi affidarealleildele dell’. Significato dei due ministeri Esattamente di cosa si tratta? Riportiamo le definizioni dei due ministeri che offre il vocabolario Treccani:: “Nella Chiesa cattolica, prima della riforma liturgica, il secondo dei quattro ordini minori, cioè l’ufficio del «lettore», cui spettava, nei primi secoli del cristianesimo, la lettura dei libri sacri, compreso il Vangelo, nelle ...

petergomezblog : Papa Francesco: “La politica in questa fase non ha il diritto di rompere l’unità. E chi mette davanti l’interesse p… - RaiNews : Papa Francesco cambia il diritto canonico per rendere istituzionale la presenza femminile sull'altare: 'I ministeri… - Tg3web : Papa Francesco ha deciso motu proprio di ammettere le donne a partecipare attivamente alle celebrazioni liturgiche.… - framarin : Papa Francesco è green: tutte le parole verdi che usa - anngrott1 : RT @aniello7779: Te lo dice il 98% degli italiani Te lo ha fatto capire Mattarella La Vonderleyen idem Te lo ha detto esplicito anche Papa… -