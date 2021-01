Paolo Fox | età | altezza | peso | segno Moglie | figli | nome vero | i misteri sulla sua vita privata

Leggi su tuttivip

(Di martedì 12 gennaio 2021)Fox è un astrologo e personaggio televisivo italiano, è considerato dal popolo del piccolo schermo come il Re dell’Oroscopo. Una nomina che non arriva casualmente. Le passioni per l’astrologia e l’esoterismo si sviluppano in lui fin dalla più tenera adolescenza, grazie alla nonna. Così,ha iniziato une proprio culto per i discorsi sulle stelle che, nel tempo, si è abbinato perfettamente alla sua naturale propensione per il mondo dello spettacolo. Ha iniziato la sua carriera professionale con le prime collaborazioni per alcune riviste specializzate, per poi approdare in territori dall’impatto mediatico ben più rilevante. Le prime esperienze in ambito televisivo sono avvenute nel 1982 grazie aVillaggio, quando viene chiamato come ospite in un suo programma in onda su Odeon TV, proprio in ...