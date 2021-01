Paola Turci e Francesca Pascale, la coppia non è scoppiata: la foto insieme (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale è stato lo scoop dell’estate. Le due non hanno mai né confermato né smentito il loro legame, ma tutto quello che si sa arriva dalle riviste di gossip. Dopo voci di fine anno che vedevano la loro relazione già al capolinea, eccole di nuovo paparazzate in giro, allontanando così i rumor di un amore già finito. Paola Turci e Francesca Pascale ancora insieme A fine anno i giornali di gossip davano la relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale per conclusa, ma ora ecco che spuntano nuove prove a favore della solida relazione tra le due. Sempre il settimanale Oggi ha pubblicato le foto di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La relazione traè stato lo scoop dell’estate. Le due non hanno mai né confermato né smentito il loro legame, ma tutto quello che si sa arriva dalle riviste di gossip. Dopo voci di fine anno che vedevano la loro relazione già al capolinea, eccole di nuovo paparazzate in giro, allontanando così i rumor di un amore già finito.ancoraA fine anno i giornali di gossip davano la relazione traper conclusa, ma ora ecco che spuntano nuove prove a favore della solida relazione tra le due. Sempre il settimanale Oggi ha pubblicato ledi ...

Monicaalefede : @MarLuca11 @45acpjoe @AQVILAROMANA @lucapetrux @Ilmionome_nss1 @giovannicoviel1 @diclelidia @Luca92347104… - VeronicaAlestra : @Elenaturcina73 @paolaturci @BeppeFiorello Siiii anche io ho seguito tutto lo spettacolo, mi sono emozionata il due… - jemenfous_s : Lo hai deciso tu? Sai che Vasco ha scritto anche per Paola Turci e Irene Grandi che non sono proprio fra le artiste… - CinguettaTV : Non vorrei dire cavolate e sono pronto a dirlo ma ieri non erano ospiti Elonora Abbagnato, Pierfrancesco Favino,Pao… - _Fartzilla : @Silenos7 @danielamartani @Corvonero75 @VanityFairIt Alessandro Gassmann, Andrea Delogu, Daria Bignardi, Paola Turc… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Turci Paola Turci: tutto quello che c’è da sapere sulla cantante TPI Paola Turci e Francesca Pascale ancora insieme

La relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale è stato lo scoop dell’estate. Le due non hanno mai né confermato né smentito il loro legame, ma tutto quello che si sa arriva dalle riviste di gossip.

Paola Turci e la Pascale sempre più innamorate e spunta anche…

Non lo hanno mai confermato, ma neanche smentito Francesca Pascale è la compagna di Paola Turci? Erano state paparazzate questa estate al mare mentre si baciavano e le ultime foto le ritraggono insiem ...

La relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale è stato lo scoop dell’estate. Le due non hanno mai né confermato né smentito il loro legame, ma tutto quello che si sa arriva dalle riviste di gossip.Non lo hanno mai confermato, ma neanche smentito Francesca Pascale è la compagna di Paola Turci? Erano state paparazzate questa estate al mare mentre si baciavano e le ultime foto le ritraggono insiem ...