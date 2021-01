Palazzo Chigi, ultima ora: “Se Renzi fa la crisi di governo, Conte non farà un nuovo esecutivo con Italia Viva” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Se il leade di Italia Viva Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppe Conte sarà impossibile fare un nuovo esecutivo con il sostegno di Iv”. Lo riporta l’Ansa citando quanto trapela da Palazzo Chigi. La notizia cambia la prospettiva su una possibile crisi di governo: chiude infatti a un Conte-ter sostenuto dalla stessa maggioranza. Se Renzi non dovesse mollare, l’unica alternativa per il premier Conte sarà quindi andare in Senato e chiedere la fiducia. Se la incasserà, l’esecutivo andrà avanti con rimpasto, probabilmente senza le ministre di ... Leggi su tpi (Di martedì 12 gennaio 2021) “Se il leade diMatteosi assumerà la responsabilità di unadiin piena pandemia, per il presidente Giuseppesarà impossibile fare uncon il sostegno di Iv”. Lo riporta l’Ansa citando quanto trapela da. La notizia cambia la prospettiva su una possibiledi: chiude infatti a un-ter sostenuto dalla stessa maggioranza. Senon dovesse mollare, l’unica alternativa per il premiersarà quindi andare in Senato e chiedere la fiducia. Se la incasserà, l’andrà avanti con rimpasto, probabilmente senza le ministre di ...

L’affannoso tentativo di evitare la formalizzazione della crisi di governo da parte del Pd appare sempre più disperato. Il percorso tracciato dai dem, con l’avallo del ...

La politica italiana tenta spesso di risolvere i problemi interni ricorrendo al risiko dei ruoli internazionali di prestigio. Altre volte la carta estera è usata per riparare offese o allontanare avve ...

