Palazzo Chigi: “Se Renzi aprirà la crisi, no ad un governo con Italia Viva” (Di martedì 12 gennaio 2021) Se Matteo Renzi dovesse aprire una crisi di governo, il premier Giuseppe Conte non formerà un nuovo esecutivo con Italia Viva. Lo fa sapere Palazzo Chigi. “Noi non siamo irresponsabili” – replica Renzi – “Non richiediamo poltrone e non facciamo polemiche pretestuose. Stiamo facendo politica, studiamo le carte, facciamo proposte, diamo idee. È da irresponsabili sprecare centinaia di miliardi dei nostri figli facendo debiti e non investendo su settori fondamentali come sanità, educazione e innovazione. Se nel piano pandemico non ci sono risorse sufficienti, prenderemo il Mes“. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Se Matteodovesse aprire unadi, il premier Giuseppe Conte non formerà un nuovo esecutivo con. Lo fa sapere. “Noi non siamo irresponsabili” – replica– “Non richiediamo poltrone e non facciamo polemiche pretestuose. Stiamo facendo politica, studiamo le carte, facciamo proposte, diamo idee. È da irresponsabili sprecare centinaia di miliardi dei nostri figli facendo debiti e non investendo su settori fondamentali come sanità, educazione e innovazione. Se nel piano pandemico non ci sono risorse sufficienti, prenderemo il Mes“. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Ettore_Rosato : @nzingaretti Nicola, ma l’alleato di Trump è già a palazzo Chigi - raffaellapaita : È normale che non sia ancora arrivato il piano del #RecoveryFund su cui dovremmo esprimerci domani in Cdm? Non vog… - fattoquotidiano : CRISI DI GOVERNO Crimi (M5S): ‘Stop a coalizioni con Renzi se ritirerà le ministre’ Leggi cosa sta accadendo: - fabbri333 : Palazzo Chigi: se Iv provoca la crisi, impossibile per Conte farci un governo. Renzi: “Non siamo irre… - mariagi58104516 : RT @Ali_x17: Buongiorno #congiunti #congiuntifuoricomune #congiuntifuoriregione #affettistabili #patnernonconviventi @GiuseppeConteIT @robe… -