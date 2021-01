Palazzo Chigi: se Iv provoca la crisi, impossibile per Conte farci un governo. Renzi: “Non siamo irresponsabili, prendiamo il Mes” (Di martedì 12 gennaio 2021) Nuovo botta e risposta, resta alta la tensione. Il senatore: «Non vogliamo ministeri, facciamo politica». Bellanova: «Il premier tiene in ostaggio la maggioranza». Di Battista: «Se rompono, mai più a un tavolo con loro» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 12 gennaio 2021) Nuovo botta e risposta, resta alta la tensione. Il senatore: «Non vogliamo ministeri, facciamo politica». Bellanova: «Il premier tiene in ostaggio la maggioranza». Di Battista: «Se rompono, mai più a un tavolo con loro»

Ettore_Rosato : @nzingaretti Nicola, ma l’alleato di Trump è già a palazzo Chigi - raffaellapaita : È normale che non sia ancora arrivato il piano del #RecoveryFund su cui dovremmo esprimerci domani in Cdm? Non vog… - fattoquotidiano : CRISI DI GOVERNO Crimi (M5S): ‘Stop a coalizioni con Renzi se ritirerà le ministre’ Leggi cosa sta accadendo: - MattiaGallo17 : RT @Ettore_Rosato: @nzingaretti Nicola, ma l’alleato di Trump è già a palazzo Chigi - alegio957 : Crisi di governo, la diretta. Palazzo Chigi: ‘Se Renzi si sfila, basta esecutivi con lui’. Crimi: ‘Stop a coalizion… -