Palazzo Chigi: 'Italia Viva fuori dal prossimo esecutivo se ritira i ministri' | Renzi: 'Conte ha i numeri? Andremo all'opposizione' (Di martedì 12 gennaio 2021) Renzi continua a minacciare il ritiro dei ministri e da Palazzo Chigi trapela la 'minaccia': se Italia Viva esce, non ci sarà in un nuovo esecutivo. Il leader di Iv ribatte: 'Se Conte pensa di avere i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 gennaio 2021)continua a minacciare il ritiro deie datrapela la 'minaccia': seesce, non ci sarà in un nuovo. Il leader di Iv ribatte: 'Sepensa di avere i ...

ricpuglisi : Pensateci: senza @GiuseppeConteIT a @Palazzo_Chigi potremmo goderci un minore ammontare di Rocco Casalino e Marco Travaglio. - raffaellapaita : È normale che non sia ancora arrivato il piano del #RecoveryFund su cui dovremmo esprimerci domani in Cdm? Non vog… - ilriformista : L'esposto di @Michele_Anzaldi sulle veline passate da Palazzo Chigi alla #Rai - LeonebonCettina : RT @bobogiac: Abbiamo letto nei giorni scorsi che D’Alema sarebbe, insieme a Bettini, uno degli strateghi privilegiati di Conte. Vista la… - marcodifonzo : Palazzo Chigi smentisce che sia stato depositato nome del partito di Conte 'Insieme' -