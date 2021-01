Ossi di Seppia, la nuova serie Rai vuole salvare le generazioni più giovani (Di martedì 12 gennaio 2021) Ossi di Seppia, il rumore della memoria. La nuova serie Rai vuole fare la rivoluzione e si rivolge alle generazioni più giovani. “Ossi di Seppia: il rumore della memoria” è la prima serie tv non-fiction targata Rai. La serie è uscita oggi, 12 gennaio, in esclusiva su Rai Play e si occupa di raccontare alle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 12 gennaio 2021)di, il rumore della memoria. LaRaifare la rivoluzione e si rivolge allepiù. “di: il rumore della memoria” è la primatv non-fiction targata Rai. Laè uscita oggi, 12 gennaio, in esclusiva su Rai Play e si occupa di raccontare alle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RaiPlay : La memoria di ieri recuperata dalle #TecheRai e restituita alle nuove generazioni in una modalità narrativa moderna… - fsamskeyti : dice che si risveglierà dal letargo a marzo, che nel frattempo mentre dorme le cresce la conchiglia e al risveglio… - GioGolightly : RT @RaiPlay: La memoria di ieri recuperata dalle #TecheRai e restituita alle nuove generazioni in una modalità narrativa moderna, per offri… - GioGolightly : RT @RaiPlay: Cosa vale la pena ricordare, cosa resta da capire. 'Ossi di Seppia. Il rumore della memoria', dal 12 gennaio in esclusiva su #… - S1lv1ett4 : RT @RaiPlay: La memoria di ieri recuperata dalle #TecheRai e restituita alle nuove generazioni in una modalità narrativa moderna, per offri… -