Oroscopo 12 gennaio 2021 | possibili ostilità al lavoro per Vergine | Pesci audaci

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 12 gennaio 2021) L’del 12esorta i nati sotto il segno dellaa mantenere un basso profilo sul. I, invece, devono essere più, specie dal punto di vista sentimentale.da Ariete aAriete. Questa non è la giornata adatta per dare luogo a conflitti o cercare di imporre al prossimo la vostra opinione. Potrebbero nascere delle discussioni inattese, anche con i soggetti più impensabili. In campo professionale mantenete un basso profilo e non avanzate troppe pretese. Toro. La diplomazia sarà il vostro principale tratto distintivo. Questo vi sarà di grande aiuto nelle vicende professionali. Ottimo momento per ricoprire ruoli di rappresentanza e leadership. Anche in campo sentimentale, la vostra ide sarà molto presa in ...