Organico Covid, Anief avvia vertenze legali gratuite per il recupero del salario accessorio (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – La scuola ha riavviato l’attività in presenza – infanzia, elementare e media – ma il personale chiamato come supplente nell’Organico Covid, quello aggiuntivo predisposto a causa della pandemia, non ha ancora percepito gli stipendi dei primi due o tre mesi di scuola né è chiaro quando riuscirà a riceverli. La denuncia arriva da Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief, ricordando che a questi insegnanti non è stata neanche riconosciuta l’indennità specifica corrisposta al personale docente ed ATA di ruolo, perché si tratta di una supplenza breve. Va ricordato che la Cassazione ha dato ragione all’Anief ed ai suoi legali, stabilendo che i supplenti brevi hanno diritto a questo salario accessorio, denominato ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – La scuola ha rito l’attività in presenza – infanzia, elementare e media – ma il personale chiamato come supplente nell’, quello aggiuntivo predisposto a causa della pandemia, non ha ancora percepito gli stipendi dei primi due o tre mesi di scuola né è chiaro quando riuscirà a riceverli. La denuncia arriva da Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola, ricordando che a questi insegnanti non è stata neanche riconosciuta l’indennità specifica corrisposta al personale docente ed ATA di ruolo, perché si tratta di una supplenza breve. Va ricordato che la Cassazione ha dato ragione all’ed ai suoi, stabilendo che i supplenti brevi hanno diritto a questo, denominato ...

GazzettaDellaSc : Stipendio supplenti Covid e brevi emissioni 18 e 25 gennaio, nota Ministero. Chi lo riceverà? Il percorso su NoiPA… - ElisaNucera : RT @CathVoicesITA: Se la #scuola non riparte non è per il #Covid, ma per 3 cause: sovraffollamento classi, penuria trasporti, carenza organ… - PillerCristina : RT @CathVoicesITA: Se la #scuola non riparte non è per il #Covid, ma per 3 cause: sovraffollamento classi, penuria trasporti, carenza organ… - orizzontescuola : Stipendi organico Covid, emissione straordinaria per il 18 gennaio. Nota operativa del Ministero - lentepubblica : #OrganicoCovid: finalmente in #pagamento gli #arretratistipendiali -

Ultime Notizie dalla rete : Organico Covid Organico Covid, emissione straordinaria il 18 gennaio Tecnica della Scuola La moda etica che ricuce le botteghe di periferia

Nel quartiere di Villapizzone a Milano l’atelier di Nicoletta Fasani è diventato un luogo di attivazione sociale. «Io e i miei vicini, con un’iniziativa partita dal basso, abbiamo dimostrato che è pos ...

STENDARDO A FV, FISICO E VELOCE: CONTI NON FARÀ RIMPIANGERE CHIESA E LIROLA

Andrea Conti potrebbe diventare a breve un nuovo giocatore della Fiorentina. FirenzeViola.it ha pertanto contattato in esclusiva un suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Atalanta ...

Nel quartiere di Villapizzone a Milano l’atelier di Nicoletta Fasani è diventato un luogo di attivazione sociale. «Io e i miei vicini, con un’iniziativa partita dal basso, abbiamo dimostrato che è pos ...Andrea Conti potrebbe diventare a breve un nuovo giocatore della Fiorentina. FirenzeViola.it ha pertanto contattato in esclusiva un suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Atalanta ...