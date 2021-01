Ordinanza scuola, respinta dal Tar Puglia la richiesta di sospensiva di Codacons e alcune famiglie Il provvedimento del 5 gennaio è ritenuto tale da non richiedersi un provvedimento cautelare (Di martedì 12 gennaio 2021) Le famiglie pugliesi hanno la possibilità di far frequentare ai figli lezioni in presenza, se ritenuto opportuno. Non viene leso il diritto all’istruzione con la didattica digitale integrata. Questo, in sintesi, il criterio con cui il tribunale amministrativo regionale della Puglia ha respinto la richiesta di sospensiva, presrntata dal Codacons Lecce e da alcuni genitori, avverso l’Ordinanza del 5 gennaio. L'articolo Ordinanza scuola, respinta dal Tar Puglia la richiesta di sospensiva di Codacons e alcune famiglie <small class="subtitle">Il ... Leggi su noinotizie (Di martedì 12 gennaio 2021) Lepugliesi hanno la possibilità di far frequentare ai figli lezioni in presenza, seopportuno. Non viene leso il diritto all’istruzione con la didattica digiintegrata. Questo, in sintesi, il criterio con cui il tribunale amministrativo regionale dellaha respinto ladi, presrntata dalLecce e da alcuni genitori, avverso l’del 5. L'articolodal Tarladidi Il ...

Borderline_24 : #Scuola in #Puglia, respinto il ricorso contro l'ordinanza di Emiliano - StraNotizie : Scuola, respinto il ricorso al Tar contro l'ordinanza di Emiliano: 'Did non lede diritto all'istruzione'… - cronaca_news : Scuola, respinto il ricorso al Tar contro l'ordinanza di Emiliano: 'Did non lede diritto all'istruzione'… - rep_bari : Scuola, respinto il ricorso al Tar contro l'ordinanza di Emiliano: 'Did non lede diritto all'istruzione' [di Chiara… - gianlucalomuto : Coronavirus scuola, Tar respinge sospensione della Ddi chiesta dal Codacons: ordinanza resta valida -

Ultime Notizie dalla rete : Ordinanza scuola Ravanusa e Santa Flavia in zona rossa, chiuse tutte le scuole. Ordinanza Sicilia Orizzonte Scuola Coronavirus scuola, Tar respinge sospensione della Ddi chiesta dal Codacons: ordinanza resta valida

Per il Tar la libertà di scegliere,lasciata alle famiglie basta a non far venir meno il diritto all’istruzione. Il 15 gennaio Emiliano dovrà decidere se prorogarla o emanare un altro provvedimento.

Scuola, il Tar Puglia respinge il ricorso Codacons contro la Did di Emiliano. Il governatore: «Incostituzionale l'obbligo di frequenza»

"L'idea che durante una pandemia, in stato di emergenza, le famiglie debbano essere obbligate a mandare i figli a scuola in presenza è incostituzionale: un genitore deve avere la possibilità di stabil ...

Per il Tar la libertà di scegliere,lasciata alle famiglie basta a non far venir meno il diritto all’istruzione. Il 15 gennaio Emiliano dovrà decidere se prorogarla o emanare un altro provvedimento."L'idea che durante una pandemia, in stato di emergenza, le famiglie debbano essere obbligate a mandare i figli a scuola in presenza è incostituzionale: un genitore deve avere la possibilità di stabil ...