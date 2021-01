Ora è anche ufficiale | Tissone è un giocatore del Taranto

Leggi su alfredopedulla

Come anticipato in questi giorni in esclusiva,torna in Italia e firma con ilin Serie D. Questo il comunicato del club pugliese: "IlF.C. comunica di aver trovato l'accordo con il centrocampista Fernando, nell'ultima stagione al Clube Deportivo Nacional, squadra con cui ha vinto la Coppa di Portogallo contro lo Sporting di Lisbona. Il centrocampista italo/argentino vanta una carriera in Serie A con le maglie di Sampdoria, Udinese ed Atalanta dove ha collezionato 162 presenze tra campionato e Coppa Italia, 7 goal e 14 assist., in attesa della formalizzazione del transfer, è già in campo con i nuovi compagni nella seduta odierna.