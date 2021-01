«Ora dobbiamo vaccinare come i matti»: la carica del medico tedesco dalla trincea dell’ospedale di Bolzano – Il video (Di martedì 12 gennaio 2021) «dobbiamo vaccinare come i matti. vaccinare, vaccinare, vaccinare». Parola di Bernd Andergassen, medico anestesista nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Bolzano dedicato ai pazienti Covid. Per lui, che sta sempre in prima linea lavorando 12 ore al giorno per sei giorni di seguito, «dubitare non è lecito, la situazione è troppo tragica. Ora bisogna fidarsi di chi sa, dopo si potrà di nuovo discutere». L’idea di Remuzzi per accelerare il piano: «Più vaccinati subito con le prime dosi. E produciamo in Italia» Andergassen vive da 20 anni a Monaco di Baviera, ma è tornato in Alto Adige per aiutare i suoi colleghi. Il video in cui racconta la sua storia è la prima puntata del progetto ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021) «». Parola di Bernd Andergassen,anestesista nel reparto di terapia intensivadidedicato ai pazienti Covid. Per lui, che sta sempre in prima linea lavorando 12 ore al giorno per sei giorni di seguito, «dubitare non è lecito, la situazione è troppo tragica. Ora bisogna fidarsi di chi sa, dopo si potrà di nuovo discutere». L’idea di Remuzzi per accelerare il piano: «Più vaccinati subito con le prime dosi. E produciamo in Italia» Andergassen vive da 20 anni a Monaco di Baviera, ma è tornato in Alto Adige per aiutare i suoi colleghi. Ilin cui racconta la sua storia è la prima puntata del progetto ...

