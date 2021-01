Opinionista tv difende Zenga | “Su di lui fango | non se lo merita Quella dei figli è…”

Leggi su golssip

(Di martedì 12 gennaio 2021) In difesa di Walter, attaccato da due sei suoiper essere stato assente con loro, si è schierato Biagio D'Anelli a Pomeriggio 5. Ecco la posizione dell'televisivo "È stato buttato delsu Misterquando non lo hato. Si tende a far parlare sempre solo una campana. Io ho parlato con persone molto vicine ae la verità non èdi Andrea e Nicolò. Stanno recitando un copione".caption id="attachment 108583" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionD'Anelli ha raccontato un episodio specifico: "Andrea ha detto che al matrimonio del primoo Jacopo c’è stato un rapporto freddo con il papà. Falsissimo.ha accolto Andrea e gli ha detto io voglio stare con ...