"Operazione alla testa". Maroni lascia il Besta: ecco le sue condizioni

Roberto Maroni è stato dimesso oggi, martedì 12 gennaio, dall'Istituto neurologico Besta di Milano, dove la scorsa settimana era stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. L'ex governatore della Lombardia, 65 anni, aveva accusato un malore lunedì 4 gennaio mentre si trovava nella sua casa in provincia di Varese: in un primo momento è stato ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese, dopodiché è stato trasferito nel nosocomio milanese per ulteriori accertamenti. Poi è avvenuta l'Operazione, con il Besta che aveva assicurato che le condizioni erano "soddisfacenti" e che il paziente era "sveglio e cosciente". Tra l'altro Maroni a causa del malore era caduto e aveva riportato una lieve ferita al volto.

Ultime Notizie dalla rete : Operazione alla Il grazie delle istituzioni alla Polizia di Stato per l'"operazione Underground” la VOCE del TRENTINO Trieste, nonno vigile pestato da due minorenni: «Li avevo invitati a mettersi la mascherina»

Paolo Valenti, 74 anni, volontario che aiuta gli alunni ad attraversare la strada, è stato spinto a preso a pugni in faccia da due ragazzini di 15 e 17 anni. Dovrà operarsi. I due sono stati identific ...

Abruzzo: i vaccini alle persone con disabilità e ai loro caregiver

Al termine di un incontro con l'Associazione Carrozzine Determinate Abruzzo, l’Assessora Regionale alla Sanità Nicolettà Verì ha confermato la predisposizione di un piano di vaccinazione per il Covid- ...

