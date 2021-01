OnePlus Band | ufficiale la nuova smartband che lancia la rincorsa a Xiaomi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021)è entrata ufficialmente nel mercato dei wearable grazie al lancio del suo primo indossabile,, il nuovo fitness tracker che senza troppi giri di parole ha l’obiettivo di porsi come diretto concorrente dellaMi5, grazie ad un design molto simile ed all’implementazione di diverse interessanti funzionalità. Lapresenta un display AMOLED a colori da 1,1 pollici, con risoluzione 126 x 294 pixel ed una copertura del 100% del volume colore dello spazio DCI-P3 assieme alla presenza di un cinturino in silicone. Il dispositivo è dotato di un sensore ottico in grado di rilevare con precisione la frequenza cardiaca 24 ore su 24, di un accelerometro a 3 assi, unito ad un giroscopio e ad un sensore SpO2 per il monitoraggio ...