Olimpiadi “stregate” | slitta la cerimonia della torcia

(Di martedì 12 gennaio 2021) In Giappone scatta lo stato d’emergenza Covid, resterà in vigore fino al 7 febbraio: rinviata ancora laolimpica Lo stato di emergenza per l’area metropolitana di Tokyo e le vicine prefetture di Kagawa, Chiba e Saitama dichiarato dal primo ministro Yoshihide Suga, e’ in vigore da oggi al 7 febbraio nel tentativo di frenare… L'articolo Corriere Nazionale.

In Giappone scatta lo stato d’emergenza Covid, resterà in vigore fino al 7 febbraio: rinviata ancora la cerimonia della torcia olimpica Lo stato di emergenza per l’area metropolitana di Tokyo e le ...

