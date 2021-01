Oggi è un altro giorno | Laura Efrikian sulla rottura con Morandi | “Nessuno ha colpe”

(Di martedì 12 gennaio 2021) La ricordiamo, giovane e bellissima, come la “fidanzatina d’Italia”:ha avuto una splendida storia d’amore con Gianniquando, entrambi ventenni, erano diventati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Ospite di Serena Bortone nel salottino diè un, lasi racconta a tutto tondo e rivela qualche dettaglio in piùfine della relazione con il cantante. A cavallo tra gli anni ’60 e ’70, Giannistava vivendo il suo periodo d’oro. Al suo fianco, un’incantevole ragazza:aveva fatto innamorare migliaia di italiani, protagonista di tantissimi musicarelli che hanno fatto la storia. I due sono convolati a nozze nel 1966 e ...

amnestyitalia : Oggi il @comunebologna ha conferito all'unanimità la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Un gesto importante di v… - carolafrediani : ??Oggi torna #Guerredirete con molte novità. 1?lancia campagna donazioni entro 10 marzo 2?è diventata associazione c… - CarloCalenda : Attento Massimiliano, oggi stiamo facendo i vaccini al personale medico sanitario e ccura. Vaccinazione della popol… - 2018Cla : @Agatha776 E persino Dayane oggi ha avuto parole bellissime per lui.. Quando anche i tuoi 'nemici' proclamano i tu… - Amos8125 : @Seb1917 Ma scusami tu sei partito con la questione censura. E la censura oggi è quella a Trump, a quell'area, al L… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro

Vigilia di gara per l'Empoli, che domani, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia, affronterà il Napoli in terra campana.Tradotto: in campo andranno tutti quei giocatori finora meno utilizzati e magari pronti ad andarsene da dopo domani. In ordine sparso: Milinkovic-Savic, Zaza, Nkoulou, Vojvoda, Segre, Bonazzoli e via ...