Oggi arrivano le prime dosi del vaccino Moderna, atteso anche terzo carico di Pfizer (Di martedì 12 gennaio 2021) Oggi è arrivato il terzo carico di vaccini Pfizer nel nostro paese e intanto arriva anche il primo carico del vaccino Moderna, 47mila dosi, dopo aver ricevuto pochi giorni fa l’approvazione dall’Aifa (agenzia italiana del farmaco). dosi Moderna al deposito Pratica di Mare Il carico come previsto arriverà al deposito centrale dell’aeroporto militare di Pratica di Mare da dove verrà ridistribuito e smistato in tutte le regioni italiane. Si prevede la distribuzione di 764mila dosi tra gennaio e febbraio. Cambiano le regole per la distribuzione, il vaccino Moderna dovrebbe essere somministrato per prima agli over 80 e non al ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 12 gennaio 2021)è arrivato ildi vaccininel nostro paese e intanto arrivail primodel, 47mila, dopo aver ricevuto pochi giorni fa l’approvazione dall’Aifa (agenzia italiana del farmaco).al deposito Pratica di Mare Ilcome previsto arriverà al deposito centrale dell’aeroporto militare di Pratica di Mare da dove verrà ridistribuito e smistato in tutte le regioni italiane. Si prevede la distribuzione di 764milatra gennaio e febbraio. Cambiano le regole per la distribuzione, ildovrebbe essere somministrato per prima agli over 80 e non al ...

