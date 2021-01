Nuovo Recovery, Renzi ha incassato parecchio. Ecco la lista (Di martedì 12 gennaio 2021) Qualche minuto dopo mezzogiorno è Matteo Renzi, con la sua e-news, a ricordare la questione a cui è appeso il destino del Governo. “Sul Recovery plan almeno a parole ci stanno dando ragione”, scrive il leader di Italia Viva in vista del Consiglio dei ministri che prenderà il via a palazzo Chigi alle nove e mezza di sera. Il giudizio sui contenuti del piano italiano da 222,9 miliardi lo illustreranno Teresa Bellanova e Elena Bonetti, le due ministre Renziane che siederanno al tavolo della riunione. Su quel tavolo ci saranno le 179 pagine dell’ultima bozza del piano. Al di là del posizionamento politico, i contenuti, le carte contengono una lunga lista di concessioni fatte da Giuseppe Conte a Renzi: la neutralizzazione della questione governance, più soldi per investimenti, sanità e scuola, ma anche la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Qualche minuto dopo mezzogiorno è Matteo, con la sua e-news, a ricordare la questione a cui è appeso il destino del Governo. “Sulplan almeno a parole ci stanno dando ragione”, scrive il leader di Italia Viva in vista del Consiglio dei ministri che prenderà il via a palazzo Chigi alle nove e mezza di sera. Il giudizio sui contenuti del piano italiano da 222,9 miliardi lo illustreranno Teresa Bellanova e Elena Bonetti, le due ministreane che siederanno al tavolo della riunione. Su quel tavolo ci saranno le 179 pagine dell’ultima bozza del piano. Al di là del posizionamento politico, i contenuti, le carte contengono una lungadi concessioni fatte da Giuseppe Conte a: la neutralizzazione della questione governance, più soldi per investimenti, sanità e scuola, ma anche la ...

gualtierieurope : L’importanza strategica del #RecoveryPlan per il nostro Paese: donne, giovani, Mezzogiorno. Un nuovo patto di legis… - HuffPostItalia : Nuovo Recovery, Renzi ha incassato parecchio. Ecco la lista - pdnetwork : “Una crisi ora sarebbe davvero un disastro per il Paese, una forte ipoteca a livello europeo ed internazionale. Per… - Enki2270 : RT @byoblu: Il Parlamento europeo ha recentemente approvato il regolamento per il Recovery Fund. In particolare i soldi che arriveranno da… - tano2763 : RT @byoblu: Il Parlamento europeo ha recentemente approvato il regolamento per il Recovery Fund. In particolare i soldi che arriveranno da… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Recovery Sarà abbastanza renziano il nuovo Recovery Plan? Fortune Italia Nuovo Recovery, Renzi ha incassato parecchio. Ecco la lista

Qualche minuto dopo mezzogiorno è Matteo Renzi, con la sua e-news, a ricordare la questione a cui è appeso il destino del Governo. “Sul Recovery plan almeno a parole ci stanno dando ragione”, scrive i ...

Recovery Plan, Periferia Italia: “23 milioni di cittadini italiani tagliati fuori”

“Il Recovery Plan è la dimostrazione della scarsa progettualità e della politica del vivere alla giornata tipico del governo” e taglia fuori dai benefici del Piano 23 milioni di cittadini italiani. È ...

Qualche minuto dopo mezzogiorno è Matteo Renzi, con la sua e-news, a ricordare la questione a cui è appeso il destino del Governo. “Sul Recovery plan almeno a parole ci stanno dando ragione”, scrive i ...“Il Recovery Plan è la dimostrazione della scarsa progettualità e della politica del vivere alla giornata tipico del governo” e taglia fuori dai benefici del Piano 23 milioni di cittadini italiani. È ...