Nuovo piano per le pandemie con la postilla choc | con risorse scarse | scegliere chi curare prima

«Se le risorse sono scarse, scegliere chi curare prima». È uno dei passaggi cruciali indicati nella bozza del Nuovo piano pandemico 2021-23. Un documento che affronta anche i problemi etici dell'emergenza sanitaria e che prevede, tra l'altro, la disponibilità di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari e una riserva nazionale di farmaci antivirali. Insomma, non solo il Covid non rallenta. Ma cambia pure paradigmi etici e approcci pratici delle cure. O meglio, davanti alla evoluzione della pandemia. O alle prese con nuove epidemie, il governo Conte mette le mani avanti: e pianifica di scegliere a chi dare e a chi no vaccini, medicine e sistemi di protezione e cura.

