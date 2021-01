Nuovo Dpcm, zona bianca regioni: quando scatta? Ecco perché è un obiettivo lontano (Di martedì 12 gennaio 2021) Non poteva esserci periodo peggiore per lanciare l'idea di una "fascia bianca", ovvero un'oasi quasi priva di contagi e dunque di restrizioni, da affiancare alle zone gialle,... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 gennaio 2021) Non poteva esserci periodo peggiore per lanciare l'idea di una "fascia", ovvero un'oasi quasi priva di contagi e dunque di restrizioni, da affiancare alle zone gialle,...

NicolaPorro : Vi chiedete perché il governo si accanisca contro #partiteIva e piccole imprese? Semplice: i giallorossi hanno trov… - matteograndi : E dopo aver abolito la movida, adesso con il nuovo DPCM faremo una stretta sulla movida immaginaria. Ché non si sa mai. - rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - antomalter : RT @matteograndi: E dopo aver abolito la movida, adesso con il nuovo DPCM faremo una stretta sulla movida immaginaria. Ché non si sa mai. - hug_me_Ben7 : RT @chiaralaporella: A me nel nuovo dpcm inseritemi nella zona stanca, per favore. -