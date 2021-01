Nuovo Dpcm, Lombardia verso la zona rossa: ecco cosa può cambiare dal 16 gennaio (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gennaio 2021 - Il rischio c'è e si fa sempre più concreto: la Lombardia potrebbe passare dalla zona arancione a quella rossa. A confermarlo è stato Attilio Fontana nel corso di un ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 122021 - Il rischio c'è e si fa sempre più concreto: lapotrebbe passare dallaarancione a quella. A confermarlo è stato Attilio Fontana nel corso di un ...

matteograndi : E dopo aver abolito la movida, adesso con il nuovo DPCM faremo una stretta sulla movida immaginaria. Ché non si sa mai. - rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - MediasetTgcom24 : Covid: Conte riunisce alle 17 capi delegazione per nuovo Dpcm - g1ntoneria_ : RT @chiaralaporella: A me nel nuovo dpcm inseritemi nella zona stanca, per favore. - rocco_lando : Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: verso nuovo Dpcm, stretta su spostamenti e movida. Ema: 'Decisione sul v… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm: tutte le misure in arrivo su week-end, musei, movida e palestre Il Sole 24 ORE Arezzo, caccia ai banditi dell'Audi bianca. Medico sfugge alla rapina seriale con il posto di blocco dei falsi agenti

Caccia in provincia di Arezzo e nel centro Italia ai tre falsi agenti con l’Audi S3 bianca che domenica alle 18 hanno rapinato una coppia ...

“4 Ristoranti” di Chef Borghese sbarca in Puglia: quale sarà il miglior ristorante di crudo di mare di Bari?

Il van di chef Alessandro Borghese sbarca in Puglia per la sesta tappa e torna su Sky e NOW TV con un nuovo episodio di ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI, la produzione originale Sky realizzata da Bani ...

Caccia in provincia di Arezzo e nel centro Italia ai tre falsi agenti con l’Audi S3 bianca che domenica alle 18 hanno rapinato una coppia ...Il van di chef Alessandro Borghese sbarca in Puglia per la sesta tappa e torna su Sky e NOW TV con un nuovo episodio di ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI, la produzione originale Sky realizzata da Bani ...