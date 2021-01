Nuovo DPCM | il CTS al governo | prorogare stato di emergenza fino al 31 luglio

NicolaPorro : Vi chiedete perché il governo si accanisca contro #partiteIva e piccole imprese? Semplice: i giallorossi hanno trov… - matteograndi : E dopo aver abolito la movida, adesso con il nuovo DPCM faremo una stretta sulla movida immaginaria. Ché non si sa mai. - rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - simcopter : RT @rtl1025: ?? Prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 luglio. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l'indicazione che il Comitato… - MentazB : RT @Fra_tante3: Nuovo Dpcm 16 gennaio, spostamenti fra Regioni e asporto dopo le 18 vietati- -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM

Arrivano nuovi sviluppi sulla passione scoppiata tra l'attore Can Yaman e Diletta Leotta: il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto che confermerebbero la relazione. Can Yaman e Diletta Leotta av ...In vista del nuovo Dpcm si registra il parere importante del Cts. Il Comitato tecnico scientifico ha all'esecutivo l'indicazione chiara di prorogare lo stato d'emergenza fino al ...