Nuovo Dpcm del 16 Gennaio | Zona Rossa e Arancione per 14 Regioni

(Di martedì 12 gennaio 2021) Nuove misure restrittive anti-covid ci aspettano con ildel 16. Rimarrà il divieto di uscire dalla propria regione e il coprifuoco dalle 22 alle 5. Inoltre, a causa dei nuovi parametri usati per misurare il fattore rischio contagio, ci saranno 14rosse o arancioni. Buone notizie però per il settore cultura:

NicolaPorro : Vi chiedete perché il governo si accanisca contro #partiteIva e piccole imprese? Semplice: i giallorossi hanno trov… - matteograndi : E dopo aver abolito la movida, adesso con il nuovo DPCM faremo una stretta sulla movida immaginaria. Ché non si sa mai. - rtl1025 : ?? Prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 luglio. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l'indicazione che i… - flamanc24 : RT @rtl1025: ?? Prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 luglio. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l'indicazione che il Comitato… - SsakkoSilvia : RT @Adri19510: DITEMI VOI SE NON BISOGNA ANDARE A ROMA A DARGLI IL GIRO ALLE POLTRONE, QUESTO È PEGGIO DELLA PRIGIONE !!!!! Il nuovo Dpcm d… -

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico d'Incà, invita a tener conto che "non ci possiamo permettere incidenti di ...“Dopo l’incontro in video conferenza di ieri, proseguirà giovedì mattina il confronto tra le Regioni, il governo e il commissario Arcuri, in vista del prossimo Dpcm che andrà a sostituire l’attuale, i ...