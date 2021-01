Nuovo Dpcm dal 16 gennaio | orario coprifuoco | cene in casa | bar | ristoranti e palestre Il governo decide

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 gennaio 2021) ”Alcune questioni con gli auspici e con gli appelli non hanno dato tutte le risposte che ci aspettavamo. I casi di movida vanno sicuramente condannati e quindi ci sarà una limitazione dalle 18 in poi delle attività che consentono fuori dai locali la creazione di gruppi che sostano e che si assembrano. Stessa cosa vale per le, noi speriamo che l’appello che ha funzionato tra Natale e Capodanno possa essere recepito anche nelle prossime settimane”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia al ‘Gr1’ parlando del. ”Ci sarà una limitazione di circolazione tra le regioni, sarà confermata la limitazione dialle 22 su tutto il territorio nazionale – ha aggiunto Boccia – Confermata una divisione tra le fasce, zona gialla, arancione e rossa. In ...