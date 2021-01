Nuovo Dpcm, 14 regioni finiranno tra zona rossa e arancione (Di martedì 12 gennaio 2021) Nessuno si illuda, il Dpcm che il premier Giuseppe Conte dovrà firmare entro il 15 gennaio e che sarà in vigore dal 16 gennaio non solo confermerà il sistema delle zone gialle, arancioni e rosse e le misure in vigore, ma conterrà una stretta ulteriore sulla vita degli italiani. Il ministro della Salute Roberto Speranza, scrive il Corriere, fa sapere che il divieto di spostamento tra le regioni sarà confermato così come il coprifuoco dalle 22 alle 5 e la fascia arancione scatterà più facilmente "provando a lavorare sull'indice di rischio e non su Rt". Il risultato è che, secondo le stile sui dati, 14 regioni saranno in zona arancione o rossa, ovvero non si potrà uscire dal proprio comune se non per lavoro, motivi di salute e necessità. Nel disastro generale ... Leggi su howtodofor (Di martedì 12 gennaio 2021) Nessuno si illuda, ilche il premier Giuseppe Conte dovrà firmare entro il 15 gennaio e che sarà in vigore dal 16 gennaio non solo confermerà il sistema delle zone gialle, arancioni e rosse e le misure in vigore, ma conterrà una stretta ulteriore sulla vita degli italiani. Il ministro della Salute Roberto Speranza, scrive il Corriere, fa sapere che il divieto di spostamento tra lesarà confermato così come il coprifuoco dalle 22 alle 5 e la fasciascatterà più facilmente "provando a lavorare sull'indice di rischio e non su Rt". Il risultato è che, secondo le stile sui dati, 14saranno in, ovvero non si potrà uscire dal proprio comune se non per lavoro, motivi di salute e necessità. Nel disastro generale ...

«Domani sera (stasera ndr) dobbiamo fare il Consiglio dei ministri per approvare il Recovery plan». Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, accelera il passo, ma la maggioranza resta divisa. In p ...

