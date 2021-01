Nuovi impegni Sky per le produzioni televisive a tutela ambientale (Di martedì 12 gennaio 2021) Il gruppo Sky, la principale media company in Europa, sarà Principal Partner e Media Partner del vertice internazionale sul cambiamento climatico COP26 che si terrà a Glasgow a novembre. In qualità di Principal Partner, Sky contribuirà al successo di un summit ambizioso, lavorando a fianco del governo britannico che detiene la presidenza del COP26.Il gruppo Sky ha inoltre pubblicato oggi una serie di Nuovi ambiziosi impegni per la tutela... Leggi su digital-news (Di martedì 12 gennaio 2021) Il gruppo Sky, la principale media company in Europa, sarà Principal Partner e Media Partner del vertice internazionale sul cambiamento climatico COP26 che si terrà a Glasgow a novembre. In qualità di Principal Partner, Sky contribuirà al successo di un summit ambizioso, lavorando a fianco del governo britannico che detiene la presidenza del COP26.Il gruppo Sky ha inoltre pubblicato oggi una serie diambiziosiper la...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi impegni Il Gruppo Sky sarà Principal Partner e Media Partner di COP26 Sky Tg24 Ciclismo: Eolo-Kometa, una nuova squadra sulle orme della Mapei con la regia di Basso e Contador

Nasce un nuovo team ciclistico di alto livello interamente progettato e finanziato in Italia con un importante contributo «creativo» spagnolo: la regia è dei due grandi ex Ivan Basso e Alberto Contado ...

Tacopina: "Voglio il Catania, ma la Sigi faccia la propria parte"

L'imprenditore newyorkese, ex patron di Bologna e Venezia, ha commentato i ritardi nella trattativa d'acquisto del club siciliano ...

Nasce un nuovo team ciclistico di alto livello interamente progettato e finanziato in Italia con un importante contributo «creativo» spagnolo: la regia è dei due grandi ex Ivan Basso e Alberto Contado ...

L'imprenditore newyorkese, ex patron di Bologna e Venezia, ha commentato i ritardi nella trattativa d'acquisto del club siciliano ...