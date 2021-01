Nuove fiction Mediaset 2021 | tutte le anticipazioni | da “Buongiorno Mamma” a “Made in Italy”

Leggi su urbanpost

(Di martedì 12 gennaio 2021) Con l’inizio del nuovo anno riprende sulle retila stagione delle. Per questoi palinsestihanno deciso di regalareemozioni ai loro telespettatori. Tantissimi saranno le serie Tv che movimenteranno le serate in famiglia degli italiani. In questi giorni, la serie sui Fratelli Caputo ha letteralmente spopolato. Ora in molti si chiedono se ci sarà una seconda stagione. Tutti hanno voglia di vivere delleavventure super divertenti. Il pubblico di Canale 5 riceverà nei prossimi giorni tantissime sorprese con ledel. Eccolesulle storie che andranno in onda sul piccolo schermo. Leggi anche ...