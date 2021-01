"Non si può escludere". A poche ore dalla diretta di CartaBianca, Corona pubblica questa foto: terremoto-Rai, gode la Berlinguer? | Guarda (Di martedì 12 gennaio 2021) CartaBianca torna questa sera 12 dicembre. Ancora una volta senza Mauro Corona. L'ospite fisso del programma di Rai 3 è stato allontanato da Viale Mazzini dopo la lite con Bianca Berlinguer. A nulla sono servite le scuse. Così come gli innumerevoli appelli della conduttrice per riavere lo scrittore in tv. Franco Di Mare non ha cambiato idea. E così Corona non può far altro che rassegnarsi. A pochi minuti dall'inizio però l'alpinista tiene a lasciare un messaggio su Facebook: "Nel martedì della ripresa - scrive -, auguro buon anno e lunga fortuna alla trasmissione CartaBianca nella figura della conduttrice Bianca Berlinguer. In attesa di tornare ai nostri ascoltatori quando bugie e falsità verranno spazzate via da chi dovrebbe averlo già fatto per dovere e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021)tornasera 12 dicembre. Ancora una volta senza Mauro. L'ospite fisso del programma di Rai 3 è stato allontanato da Viale Mazzini dopo la lite con Bianca. A nulla sono servite le scuse. Così come gli innumerevoli appelli della conduttrice per riavere lo scrittore in tv. Franco Di Mare non ha cambiato idea. E cosìnon può far altro che rassegnarsi. A pochi minuti dall'inizio però l'alpinista tiene a lasciare un messaggio su Facebook: "Nel martedì della ripresa - scrive -, auguro buon anno e lunga fortuna alla trasmissionenella figura della conduttrice Bianca. In attesa di tornare ai nostri ascoltatori quando bugie e falsità verranno spazzate via da chi dovrebbe averlo già fatto per dovere e ...

