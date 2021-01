“Noi conduciamo una battaglia di libertà pensando al futuro dei nostri figli” replica Renzi a Conte

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 gennaio 2021) Puntuale, come ogni martedì, Matteoaffida il suo pensiero all’E-news settimanale dove, di ‘pancia’, il leader di Iv dice tutto ciò che pensa. Stavolta poi a ‘pungolare’, quanto affermato dain merito alla crisi di governo: “Se si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il loro sostegno di Iv“.: “Noi facciamo politica, studiamo, non stiamo qui a mettere i like” Un ‘con te gioco più’ al quale l’ex premierrimarcando che “Quello che noi stiamo facendo si chiama POLITICA: studiare le carte, fare proposte, dare idee. Molti pensano che fare politica sia solo mettere un like. Noi in Italia Viva pensiamo che fare politica sia approfondire, studiare e poi decidere, non vivere di slogan e ...