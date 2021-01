No Time to Die: il posticipo dell'uscita del film in autunno sembra vicino (Di martedì 12 gennaio 2021) No Time To Die sembra destinato a subire un nuovo posticipo: la data di uscita della nuova avventura di James Bond dovrebbe essere in autunno. No Time To Die sembra destinato a spostare ulteriormente la sua data di uscita: il sito Deadline ha infatti confermato che i vertici di MGM sono pronti ad annunciare lo spostamento del debutto in sala in autunno. La situazione nel Regno Unito e negli Stati Unito, in particolare, rende poco probabile una distribuzione nei cinema senza problemi. Nella giornata di ieri il responsabile della distribuzione di No Time to Die nei Paesi Bassi, Carlo Lambrets di BN DeSteam, si è lasciato sfuggire l'indiscrezione che la nuova avventura di James Bond sarà ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021) NoTo Diedestinato a subire un nuovo: la data dia nuova avventura di James Bond dovrebbe essere in. NoTo Diedestinato a spostare ulteriormente la sua data di: il sito Deadline ha infatti confermato che i vertici di MGM sono pronti ad annunciare lo spostamento del debutto in sala in. La situazione nel Regno Unito e negli Stati Unito, in particolare, rende poco probabile una distribuzione nei cinema senza problemi. Nella giornata di ieri il responsabilea distribuzione di Noto Die nei Paesi Bassi, Carlo Lambrets di BN DeSteam, si è lasciato sfuggire l'indiscrezione che la nuova avventura di James Bond sarà ...

