Netflix della cultura, sta per nascere ITsART: cos’è e come funziona (Di martedì 12 gennaio 2021) La nota piattaforma digitale di streaming online Netflix avrà una costola separata che tratterà di cultura. Il nome di questa nuova creatura del colosso sopracitato si chiama ‘ITsART’. Attualmente, però, online è presente solo il sito internet che è, per altro, in fase di costruzione. Questo progetto nasce dalla volontà di portare spettacoli dal vivo e musei nelle case degli italiani, senza che loro debbano muoversi dal divano di casa. Certo, lo sappiamo cosa state pensando: ma vuoi mettere l’emozione di entrare dentro un museo o le sensazioni di vedere uno spettacolo teatrale dal vivo con questo? Potreste anche avere ragione effettivamente. Visto i tempi che corrono, però, questa potrebbe essere una soluzione innovativa e alternativa per non rinunciare alla cultura. ITsART, la ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 12 gennaio 2021) La nota piattaforma digitale di streaming onlineavrà una costola separata che tratterà di. Il nome di questa nuova creatura del colosso sopracitato si chiama ‘’. Attualmente, però, online è presente solo il sito internet che è, per altro, in fase di costruzione. Questo progetto nasce dalla volontà di portare spettacoli dal vivo e musei nelle case degli italiani, senza che loro debbano muoversi dal divano di casa. Certo, lo sappiamo cosa state pensando: ma vuoi mettere l’emozione di entrare dentro un museo o le sensazioni di vedere uno spettacolo teatrale dal vivo con questo? Potreste anche avere ragione effettivamente. Visto i tempi che corrono, però, questa potrebbe essere una soluzione innovativa e alternativa per non rinunciare alla, la ...

gabrieligm : Questo è il logo di #itsart la Netflix della cultura italiana fatta con i soldi del contribuente italiano. Un solo… - ilriformista : La #Netflix della cultura italiana su chiama #ItsArt ma per ora è un mistero - tuttopuntotv : Netflix della cultura, sta per nascere ITsART: cos’è e come funziona #ItsArt #Netflix - ManuelPau_84 : ASSOLUTAMENTE DA VEDERE, UNA STORIA DI FORZA, DETERMINAZIONE E CORAGGIO. la storia della prima donna americana che… - BisonSabrina : RT @EmmeBi: La “Netflix della cultura italiana” voluta da Franceschini ha un nome, un logo e un sito. -