Netflix 2021 | tutti i nuovi film originali in uscita

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 12 gennaio 2021) Per questo, sembra cheabbia in programma grandi cose. Poche ore fa è stato diffuso sui diversi canali social della celebre piattaforma, un video introduttivo sui diversiche vedremo nel corso del. Il video (disponibile su Youtube sottotitolato) è un rilancio didopo un 2020 caratterizzato da diverse grandi uscite. La major, un pò come tutte le grandi case di produzione è stata debilitata dalla crisi sanitaria. La possibilità, però, di continuare a diffondere prodotti nonostante la chiusura dei cinema, ha dato all’azienda una marcia in più. Sono 70 iproposti dalla piattaforma per il, donandoci così un ...