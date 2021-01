Nellie Bly, la prima giornalista investigativa donna della storia (Di martedì 12 gennaio 2021) Forse, a quei tempi, Nellie non poteva immaginare che la sua vita sarebbe rimasta impressa nella storia e nelle memorie di tutte noi, né tantomeno poteva sapere che avrebbe cambiato la storia. Certo, i segnali c’erano tutti, lei che con la sua intraprendenza e quel pizzico di follia è riuscita ad arrivare dove i suoi colleghi uomini non sono mai riusciti. E poco importa che il periodo storico non era favorevole, che quella di quegli anni era una società per soli uomini perché lei l’ha fatto. Il nome di Nellie Bly, è scritto con un inchiostro indelebile anche nel libro I grandi viaggiatori che hanno cambiato la storia del mondo. Ma chi era questa intrepida avventuriera che si è guadagnata un posto d’onore tra Cristoforo Colombo e i coniugi Wheeler? Elizabeth Jane Cochran, conosciuta al mondo come ... Leggi su dilei (Di martedì 12 gennaio 2021) Forse, a quei tempi,non poteva immaginare che la sua vita sarebbe rimasta impressa nellae nelle memorie di tutte noi, né tantomeno poteva sapere che avrebbe cambiato la. Certo, i segnali c’erano tutti, lei che con la sua intraprendenza e quel pizzico di follia è riuscita ad arrivare dove i suoi colleghi uomini non sono mai riusciti. E poco importa che il periodo storico non era favorevole, che quella di quegli anni era una società per soli uomini perché lei l’ha fatto. Il nome diBly, è scritto con un inchiostro indelebile anche nel libro I grandi viaggiatori che hanno cambiato ladel mondo. Ma chi era questa intrepida avventuriera che si è guadagnata un posto d’onore tra Cristoforo Colombo e i coniugi Wheeler? Elizabeth Jane Cochran, conosciuta al mondo come ...

Nellie Bly la reporter statunitense passata alla storia perché si fece rinchiudere in manicomio, fingendosi malata di paranoie, per documentare ciò che accadeva al suo interno.

