Né Micai né Vigorito, solo Nicolas: il portiere della Reggina sarà lui (Di martedì 12 gennaio 2021) Una settimana fa: Reggina, la prima scelta per la porta è Nicolas. Quattro giorni fa: Reggina, in arrivo il portiere Nicolas. Alla larga da qualsiasi ipotesi, per esempio questa: Micai in pole, segue Vigorito, rilanciate addirittura da chi evidentemente stavolta ha “copiato e incollato male”. Infatti anche loro si sono dovuti adeguare in abbondante ritardo a Nicolas, prima scelta da una settimana, operazione definita quattro giorni fa. Il brasiliano ha risolto con l’Udinese, è atteso a Reggio per le visite, via alla nuova avventura. Nicolas, appunto: né Micai né Vigorito… Foto: logo Reggina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 gennaio 2021) Una settimana fa:, la prima scelta per la porta è. Quattro giorni fa:, in arrivo il. Alla larga da qualsiasi ipotesi, per esempio questa:in pole, segue, rilanciate addirittura da chi evidentemente stavolta ha “copiato e incollato male”. Infatti anche loro si sono dovuti adeguare in abbondante ritardo a, prima scelta da una settimana, operazione definita quattro giorni fa. Il brasiliano ha risolto con l’Udinese, è atteso a Reggio per le visite, via alla nuova avventura., appunto: néné… Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gli amaranto cercano un nuovo portiere. L’ex rossoblu potrebbe essere una soluzione ma c’è una folta concorrenza da battere La Reggina è a caccia di un portiere. Al Sant’Agata sono consapevoli che dop ...

Una delle priorità in casa Reggina sul mercato è un portiere affidabile a cui affidare la porta. Nelle ultime settimane sono stati accostati agli amaranto prima Micai e poi Vigorito ...

Gli amaranto cercano un nuovo portiere. L'ex rossoblu potrebbe essere una soluzione ma c'è una folta concorrenza da battere La Reggina è a caccia di un portiere. Al Sant'Agata sono consapevoli che dop ...